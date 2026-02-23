Las RSF lanzan una ofensiva contra una localidad clave controlada por un importante líder tribal en Darfur Norte

Archivo - La capital de Sudán, Jartum - Europa Press/Contacto/Mohamed Khidir - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han lanzado este lunes una ofensiva contra la localidad de Mustariha, territorio clave controlado por Musa Hilal, un importante líder de las milicias yanyauid en el estado de Darfur Norte.

Las RSF han lanzado su asalto desde múltiples direcciones con numerosos vehículos de combate e infantería y han prendido fuego a varias casas. Según fuentes citadas por el diario 'Sudan Tribune', durante la operación habrían capturado a uno de los hijos de Hilal.

La escalada del conflicto se produce tras un intento de asesinato en la víspera contra Hilal, uno de los líderes de la citada milicia que presuntamente fueron responsables de graves crímenes durante el conflicto en Darfur, iniciado en febrero de 2003.

Hilal --quien fuera asesor del entonces presidente sudanés Omar Hasán al Bashir, si bien posteriormente se distanció de él con la creación de la milicia Consejo Revolucionario del Despertar en 2014-- declaró recientemente su apoyo al Ejército sudanés.

El líder tribal, sancionado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2006 por presuntamente cometer violaciones de los Derechos Humanos en Darfur, fue arrestado en 2017 tras una serie de enfrentamientos entre sus fuerzas y las RSF, otrora aliadas del Ejército sudanés. El Consejo Soberano de Transición le otorgó el perdón en 2021.

La guerra civil en Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.