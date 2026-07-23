Rubio se abre a "ideas nuevas" para desencallar negociaciones entre Ucrania y Rusia para el fin de la guerra

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reúne con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Manila. - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado, Marco Rubio, se ha abierto este jueves a "ideas nuevas" para desencallar negociaciones entre Ucrania y Rusia para el fin de la guerra, sin entrar a elaborar qué tipo de iniciativas contempla pero incidiendo en que es necesario que las partes lleguen a un punto medio para acabar con la guerra.

"Será gracias a algunas ideas nuevas y a algunos conceptos nuevos, y estamos preparados para ofrecer algunos de ellos en el momento y el formato adecuados. Si se presenta la oportunidad y las condiciones son las apropiadas, estamos dispuestos a desempeñar ese papel de manera positiva", ha afirmado el jefe de la diplomacia estadounidense en declaraciones desde Manila, donde se ha reunido con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Rubio ha recalcado que el conflicto en Ucrania, lanzado por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022, es una "guerra sangrienta" y ha aunque ha reconocido que ahora Rusia está sufriendo ataques profundos en su territorio, "algo que antes no se veía", ha indicado que "el invierno volverá a golpear a Ucrania".

"La gente sufre todos los días", ha señalado, para incidir en el número alto de bajas y en que Ucrania, pese a la nueva dinámica, "paga un precio alto" con un gran número de muertes de civiles y ataques sobre ciudades, incluyendo Kiev.

"Desde luego, esta guerra tampoco ha sido buena para Ucrania. Así que creo que ambas partes deberían tener un incentivo para ponerle fin", ha asegurado.

En este sentido, Estados Unidos, que ejerce de mediador entre Kiev y Moscú, ha reconocido que hasta ahora el "reto" está siendo encontrar "un final que ambas partes puedan aceptar". "Lo hemos intentado y seguiremos intentando ver si podemos encontrar un punto intermedio que haga posible eso", ha resumido.

Tras la reunión entre ambos, Lavrov ha reafirmado el compromiso de Moscú con las propuestas formuladas por Estados Unidos durante la cumbre de celebrada en agosto de 2025 en Anchorage, Alaska, para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

Según ha informado el Ministerio de Exteriores ruso, Lavrov ha trasladado a Rubio información sobre la "situación real" en la línea de frente y ha hecho hincapié en que Ucrania recibe de forma continua armamento, denunciando que este suministro forma parte de una "política desestabilizadora por parte de países europeos que pretenden infligir una derrota estratégica sobre Rusia".