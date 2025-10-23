Rubio afirma que EEUU aún quiere reunirse con Rusia pese a la cancelación del encuentro y las sanciones

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha indicado este miércoles que Washington aún pretende reunirse con Rusia pese a la suspensión de la reunión anunciada entre los presidentes de ambos países, Donald Trump y Vladimir Putin, además de las sanciones impuestas por el Tesoro estadounidense apenas unas horas antes contra las principales petroleras rusas.

"Aún nos gustaría reunirnos con los rusos. Tuve una conversación fluida con el ministro de Exteriores, (Sergei) Lavrov, y le daremos seguimiento. Siempre estaremos interesados en colaborar si existe la oportunidad de lograr la paz", ha afirmado Rubio en declaraciones recogidas por CNN.

Asimismo, ha enmarcado las sanciones contra empresas petroleras rusas en que, después de que Trump hubiese indicado "repetidamente durante varios meses que en algún momento tendría que hacer algo si no avanzábamos en el acuerdo de paz, hoy fue el día en que decidió hacerlo".

El jefe de la diplomacia estadounidense se ha pronunciado de esta manera horas después de que Trump haya confirmado la cancelación de la reunión prevista con Putin en la capital de Hungría, Budapest, alegando que "no parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos", aunque también ha señalado que la tendrán "en el futuro".

En este sentido, este mismo miércoles la Administración Trump ha impuesto un paquete de sanciones contra las principales empresas petroleras rusas, alegando "falta de compromiso" por parte de Moscú con las negociaciones para un acuerdo de paz, en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.