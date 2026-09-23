Rubio afirma que la reunión entre Trump y Delcy fue "breve" pero hablaron sobre economía y elecciones

El presidente de EEUU, Donald Trump, participa en una reunión informal con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el hotel Lotte Palace de la ciudad de Nueva York - DANIEL TOROK - PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha afirmado este miércoles que la reunión mantenida la víspera por los presidentes de Estados Unidos y Venezuela, Donald Trump y Delcy Rodríguez, respectivamente, fue "breve" pero les permitió hablar de "la reestructuración de la deuda venezolana, la estabilización de la economía y el proceso de transición política".

Así, ha descrito el histórico encuentro como "corto pero importante" y ha destacado que aún "hay mucho que corregir para que Venezuela tenga éxito". "Se han analizado los pasos pendientes para lograrlo. La reestructuración de la deuda es clave en este sentido. Obviamente, queremos colaborar al respecto, pero el proceso debe llevarse a cabo de la manera adecuada", ha apuntado durante una rueda de prensa.

"Es igualmente importante tener en cuenta que debe haber un proceso de transición política, el cual ya ha empezado. "Los líderes de la Asamblea Nacional de 2015 están participando en conversaciones con las autoridades interinas para trabajar en la reconstrucción de las instituciones antes de celebrar elecciones libres y justas, algo que es fundamental", ha indicado.

"Lo que queremos ver --más allá de simplemente celebrar elecciones libres y justas-- es una república duradera. Lo que amenazaría la estabilidad de una república duradera en Venezuela sería que alguien resultara elegido y heredara una catástrofe total, tanto económica como social", ha alertado.

En este sentido, ha asegurado que esto "haría que todo el proyecto corriera peligro porque cualquier cosa podría suceder". "Por eso queremos hacer dos cosas de forma simultánea: ayudarles a reconstruir el país para alcanzar un nivel de estabilidad que permita tener éxito a un gobierno electo (tras los terremotos), y lograr el nivel necesario para garantizar unas elecciones verdaderamente libres y justas", ha sostenido.

Para ello, ha apuntado, "se necesitan medios de comunicación y cobertura mediática". "Los candidatos deben poder comunicarse con la ciudadanía, y se han dado pasos positivos en ese sentido. En las últimas dos semanas, un hecho del que se ha informado poco, varios medios independientes venezolanos (...) han podido retomar sus emisiones en Venezuela", ha destacado.

"Si observamos a algunas de estas figuras de la oposición cuando dan ruedas de prensa, vemos literalmente 50 micrófonos sobre la mesa. Si hubieras ido hace dos años, habría habido apenas tres micrófonos. Es necesario reconstruir los partidos políticos. Muchos de sus líderes siguen en el extranjero", ha subrayado.

Rubio ha hecho hincapié en que "no se trata únicamente de (la líder opositora venezolana) María Corina", a la que ha descrito como una "mujer muy valiente", sino "de otras persona que también están fuera del país". "Estos partidos necesitan la oportunidad de reconstruirse, organizarse y transformarse: dejar de ser meros movimientos de protesta para convertirse en movimientos políticos", ha añadido.

Es por ello que ha recalcado la importancia de lograr un "proceso electoral que inspire confianza en la gente". "En esencia, se trata de saber si los votos serán registrados con exactitud, por eso se necesitan autoridades electorales que garanticen la transparencia, para que la ciudadanía confíe en la legitimidad de los comicios", ha remachado.