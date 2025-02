Rubio cierra su gira por Centroamérica con exenciones a la ayuda exterior para República Dominicana contra el crimen

Deja al país, anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas, decidir sobre la invitación de los "enemigos de la humanidad"

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha anunciado este jueves exenciones a la ayuda exterior para República Dominicana, que estará destinada a su "exitosa" lucha contra las drogas y el crimen, tras una reunión con el presidente del país, Luis Abinader, con quien ha discutido posibles formas de invertir en 'tierras raras'.

"Hoy firmaré una exención de nuestros programas, nuestros programas de ayuda exterior, que trabajan junto a nuestros socios aquí que han tenido éxito, para que esos éxitos puedan continuar", ha informado durante la rueda de prensa conjunta, en la que ha asegurado que va a "ampliar" dichos programas con "nuevas tecnologías".

El jefe de la diplomacia estadounidense ha justificado esta decisión por el trabajo "impresionante" que realizan las autoridades dominicanas "deteniendo grandes cantidades de drogas que podrían causar un gran daño a nuestro país" y ha agradecido su "extraordinaria cooperación" en las extradiciones, especialmente de "criminales peligrosos buscados por delitos transnacionales".

Por ello, Rubio ha anunciado asimismo la firma de un acuerdo con el Gobierno dominicano para "formalizar la presencia de un agente de CBP, la Oficina de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos, para trabajar junto con la Policía nacional" del país centroamericano.

Por otra parte, el secretario del Departamento de Estado ha manifestado su interés en los minerales de 'tierras raras' presentes en República Dominicana, asegurando que un eventual acuerdo podría ser "muy significativo para la historia de ambos países", si bien no ha hecho ningún anuncio al respecto.

Al ser preguntado por este interés, Rubio ha declarado, no obstante, que "esas 'tierras raras' pertenecen a República Dominicana y a su gente", al tiempo que ha reconocido que tener a este país como "un aliado con acceso a estos elementos en el hemisferio es muy bueno".

Abinader, por su parte, ha confirmado que desde el Gobierno dominicano "exploramos junto con EEUU nuevas oportunidades de inversión en 'tierras raras', un sector estratégico para la competitividad global" del país, asegurando que las reservas brutas en estos minerales son, por el momento, de unos 100 millones de toneladas.

"Eso es significativo, lo que hemos visto hasta ahora es bastante positivo. En unos dos o tres meses tendremos los números con precisión, pero lo que hemos visto hasta ahora es bastante positivo. Lo es, nos sentimos optimistas", ha reconocido durante su intervención.

El presidente dominicano ha agradecido a Rubio su visita, que "fortalece (su) alianza con Estados Unidos" así como su apoyo en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular. "Seguimos avanzando con determinación, apostando por un futuro de estabilidad, seguridad y prosperidad para nuestro país", ha agregado.

RUBIO CARGA DE NUEVO CONTRA NICARAGUA, VENEZUELA Y CUBA

Preguntado sobre si "compartiría mesa" con los dirigentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba durante la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en diciembre y de la que República Dominicana es anfitriona, Rubio se ha limitado a decir que dichos "regímenes podrían cambiar".

"Podrían dejar de abusar de los Derechos Humanos, de violar los Derechos Humanos. Pero creo que la política funciona bien cuando hablamos con claridad, y no estamos confundidos y yo no estoy confundido", ha señalado.

El diplomático estadounidense tampoco ha confirmado si tratará de presionar para que los gobiernos de esos tres países, a los que recientemente calificó como "enemigos de la humanidad", para que no puedan ser invitados a dicha cumbre, como sí hizo la Administración anterior en el encuentro de junio de 2022 en Los Ángeles, California, de la que fueron excluidos.

"Bueno, esa decisión de a quién invitar es de la República Dominicana. La República Dominicana será la anfitriona", ha declarado, antes de acusar de nuevo a los tres países latinoamericanos de haber "contribuido a la inestabilidad de la región".

"Todos los países de la región han tenido que pagar el precio de la inestabilidad en estos países (...) No creo que haya un cambio en esos países de aquí a diciembre, pero esa es la forma en que me refiero a esos países en función de la realidad de su comportamiento. Desearía que no fuera el caso, pero ha sido el caso durante mucho tiempo, desafortunadamente", ha manifestado Rubio.