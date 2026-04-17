Rumanía denuncia la entrada de un dron ruso en su espacio aéreo y acusa a Moscú de "hacer peligrar la seguridad"

Archivo - Imagen de archivo de un militar ruso en Ucrania - Alexander Polegenko/TASS via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rumanía ha denunciado este viernes la entrada de un dron ruso en el espacio aéreo del país y ha acusado a las autoridades de Rusia de "hacer peligrar la seguridad" del país con este tipo de acciones que "violan el Derecho Internacional".

"El sistema de defensa aérea se encontraba supervisando dos artefactos que sobrevolaban la zona fronteriza. Uno de ellos entró en el territorio rumano sobre una zona despoblada", ha informado el Ministerio en un comunicado, en el que ha matizado que el dron en cuestión "dejó de ser detectado por los radares a unos 16 kilómetros de Chilia Veche, sobre una zona deshabitada".

En este sentido, han acusado al Ejército ruso de estar llevando a cabo ataques con drones contra objetivos civiles en Ucrania cerca de la frontera y ha confirmado que un equipo del propio Ministerio se dirigirá a lo largo de la mañana a la zona en una misión de reconocimiento.

"Condenamos enérgicamente las acciones de la Federación Rusa que ponen en peligro la seguridad regional y constituyen una grave violación de las normas del derecho internacional. Mantenemos una coordinación permanente con las estructuras aliadas y nacionales responsables, monitoreando la situación y preparados para adoptar las medidas necesarias para proteger el territorio y la población de Rumanía", ha explicado.

En este sentido, el Gobierno ha pedido a la población seguir las recomendaciones de las autoridades y "atender únicamente a la información oficial transmitida a través de los canales institucionales".