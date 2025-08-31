MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Metropolitana de Londres ha detenido a cinco manifestantes en una nueva jornada marcada por las concentraciones frente a hoteles que acogen migrantes, en protesta contra las medidas de asilo y después de que este viernes un tribunal fallara a favor de mantener abierto el albergue de extranjeros del hotel Bell, en la ciudad de Epping.

Las fuerzas policiales ha informado del intento de allanamiento del hotel Crowne Plaza por un grupo de enmascarados que han dejado rota la valla de seguridad, aunque los agentes han podido dispersarlos. Otro grupo se ha dirigido hacia al hotel Novotel, cercano al primero, con el mismo objetivo, al no poder conseguirlo en el Crowne Plaza.

Allí, los agentes han detenido a tres individuos después de acordonar la zona para evitar mayores incidentes. Al menos dos efectivos de la Policía Metropolitana sufrieron heridas leves.

Otros dos arrestos tuvieron lugar después de que la multitud fuera dispersada. Las fuerzas del orden se mantuvieron en la zona manteniendo la vigilancia, incluso con un helicóptero desplegado, y los incidentes se resolvieron sin que ninguno de los manifestantes contra el asilo de migrantes lograr acceder a los recintos hoteleros.

"Nos hemos preparado con recursos adicionales para vigilar las protestas en los hoteles para migrantes durante las últimas semanas y este fin de semana no es una excepción", ha declarado el comandante Adam Slonecki, a cargo de la vigilancia policial en Londres.

En total, la asistencia ha alcanzado, según la Policía, una cifra de 500 personas, en unas jornadas de protesta que se repiten de manera continua desde hace varios meses.

El Ministerio del Interior británico ganó este viernes una apelación contra el cierre de un albergue de migrantes en la ciudad de Epping, escenario de fuertes protestas las últimas semanas desatadas tras la supuesta agresión sexual de un migrante a una adolescente.