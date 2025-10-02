Rusia acusa a Polonia de "desestabilizar" la situación en Ucrania para "usarla contra Moscú"

Acusa a Varsovia de haber "entrenado" a los manifestantes del Euromaidán
MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Rusia han acusado este jueves al Gobierno de Polonia de "desestabilizar" la situación en Ucrania para "poder utilizarla contra Moscú" y ejercer un "papel antagonista" durante años en la escena internacional.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha rechazado las últimas acusaciones vertidas por el primer ministro polaco, Donald Tusk, contra el país, al que acusa de perpetrar actos de "provocación" en diferentes puntos de Europa, según informaciones de la agencia rusa de noticias TASS.
"Varsovia ha estado lidiando con esta situación durante décadas, pero está claro que no han sido solo ellos. A veces sí, pero a veces ha habido acciones coordinadas en mayor medida por otros países miembro de la OTAN", ha aclarado, al tiempo que ha incidido en que Polonia ha "explotado la cuestión geopolítica en torno a Ucrania para sostener futuras confrontaciones".
En este sentido, ha apuntado que es "imposible descartar que Varsovia quiera un conflicto con Rusia". "Cualquiera que diga esto debe entender que no es verdad. Han provocado una crisis; entrenaron a los manifestantes del Euromaidán en su propio territorio y han estado influyendo en la política nacional ucraniana y en las decisiones políticas que se toman. Simplemente han estado poniendo conceptos sobre la mesa para su posterior introducción en Ucrania", ha explicado.
"Polonia ha estado ignorando todas nuestras alertas. Han financiado al régimen de Kiev y lo siguen financiando. Les entregan armas y munición, y luego miran para otro lado cuando hay mercenarios participando en las operaciones y los combates", ha zanjado.