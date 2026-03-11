Rusia acusa a Reino Unido de propiciar el ataque ucraniano sobre Briansk, que deja seis muertos y 40 heridos

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Europa Press/Contacto/Arina Antonova

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha acusado a Reino Unido de propiciar el ataque ucraniano del martes sobre la provincia de Briansk, que por el momento ha dejado seis muertos y 42 heridos, gracias a la formación de sus especialistas en el manejo de los misiles de crucero de largo alcance de fabricación británica Storm Shadow.

"El lanzamiento de estos misiles habría sido imposible sin los especialistas británicos. Somos conscientes de ello, lo sabemos perfectamente, y, por supuesto, lo tenemos en cuenta", ha valorado este miércoles el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, cuando se le ha preguntado acerca de este ataque que se produjo el martes.

Peskov ha remarcado que la ofensiva sobre Ucrania tiene como objetivo su desarme para evitar así que "el régimen de Kiev" continúe cometiendo estas "barbaridades". El portavoz ha evitado dar detalles sobre posibles represalias y ha explicado que el Kremlin delega en las Fuerzas Armadas cómo ha de responder, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

Aún con todo, ha confirmado que las negociaciones con Ucrania continuarán, una vez han tenido que ser aplazadas como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, si bien todavía no se ha establecido "nada concreto" en relación a fechas y lugar.

"En estos momentos hay un consenso general de que la negociación continuará, pero no hay nada concreto", ha zanjado, aunque deja entrever que Estambul podría ser sede, tal y como han venido adelantado las autoridades ucraninas. La opción de la ciudad turca "la ven de manera muy positiva todas las partes", ha dicho.

POSIBLES DAÑOS A LA NEGOCIACIÓN

Con respecto a los bombardeos sobre Briansk, que Kiev limita el ataque a una fábrica de componentes para armas, las autoridades rusas han incidido en que son una muestra de la verdadera cara del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien actúa como un "dictador de facto en lo militar".

"Su postura pública como defensor de la paz se dirige a una única persona, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump", pues sus acciones "están diseñadas para sabotear las negociaciones y perpetuar el derramamiento de sangre", ha dicho Rodion Miroshnik, alto funcionario de Exteriores, en una entrevista televisada.

"Cualquier acuerdo pacífico amenaza su supervivencia política", ha valorado Miroshnik, quien ha señalado que Zelenski ha de "rendir cuentas por numerosos crímenes", entre ellos el ataque en Briansk. "Él lo sabe y por eso prefiere prolongar la guerra lo máximo posible", ha denunciado.