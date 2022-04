Rusia afirma que el Ejército ha iniciado "la siguiente fase" de la "operación especial" contra Ucrania

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado este martes que el Ejército ruso ha iniciado "la siguiente fase" de la "operación" lanzada el 24 de febrero contra Ucrania, antes de incidir en que el objetivo es "la liberación total de las repúblicas de Donetsk y Lugansk".

"Esta operación continuará. La próxima fase de la misma está empezando ahora", ha manifestado Lavrov en una entrevista concedida al portal indio de noticias India Today. "Estoy seguro de que será un momento muy importante en la operación especial", ha señalado.

Así, ha recalcado que "la operación en el este de Ucrania está destinada, como se anunció desde el principio, a la liberación de las repúblicas de Donetsk y Lugansk", según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Lavrov ha apuntado además que la guerra "está arraigada en el deseo de Estados Unidos y Occidente de liderar el mundo". "Quieren mostrar al mundo que no habrá multipolaridad y crearon una plataforma de lanzamiento contra nosotros en nuestra frontera", ha argüido, en referencia a Ucrania. "Enviaron armas a Ucrania", ha zanjado.

Las palabras de Lavrov han llegado después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señalara el lunes que Moscú ha iniciado su ofensiva a gran escala en el Donbás. Asimismo, las Fuerzas Armadas ucranianas han dicho este martes que Rusia intenta hacerse con "el control total" de las regiones de Donetsk y Lugansk.

Zelenski afirmó que "las fuerzas rusas han iniciado la batalla por el Donbás, para la que llevan tanto tiempo preparándose". "Una considerable cantidad de las fuerzas rusas están concentradas en esa ofensiva", agregó.

"No importa cuántos militares rusos traigan a la zona. Seguiremos luchando y defendiéndonos. Vamos a seguir haciéndolo a diario. No vamos a rendirnos ni entregar nada que sea ucraniano, pero tampoco necesitamos nada que no sea nuestro", apostilló.

La guerra estalló el 24 de febrero tras la orden de invasión dada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien días antes había reconocido la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, situadas en el este del país y epicentro de un conflicto desde 2014.