Rusia afirma que puede cumplir con las entregas de cereal a los países africanos por vías alternas al mar Negro

Archivo - Georgi Borisenko, viceministro de Exteriores de Rusia. - Valery Sharifulin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha confirmado este miércoles que puede suministrar la totalidad de las entregas de cereal acordado con los países africanos por rutas alternativas al mar Negro, en un momento en el que los incidentes por la guerra de Ucrania en la zona han provocado daños y hundido buques civiles.

"Estamos preparados para suministrar todo el volumen contratado a través de otras rutas", ha informado el viceministro de Asuntos Exteriores, Georgi Borisenko, quien ha remarcado que Rusia continúa con los envíos a pesar de las dificultades que se registran en esta ruta, de las que ha acusado a Ucrania, por otra parte.

Así, ha apuntado que "la disminución de los envíos a través del mar Negro no es culpa de Rusia" y ha instando a Ucrania a que cese las acciones con las que viene interrumpiendo las conexiones a través de esta ruta, en declaraciones a Interfax.

Con todo ello, Borisenko ha subrayado que "existen otras rutas, y se están utilizando en su totalidad", entre ellas a través del mar Báltico.

"Nuestros rivales occidentales intentan crear diversos obstáculos. Confío en que, de una forma u otra, superaremos todas estas barreras y encontraremos la manera de abastecer por completo a nuestros socios africanos", ha dicho.

En las últimas semanas, los incidentes en el mar Negro se han multiplicado. Países como Rumanía y Bulgaria han denunciado la presencia de drones en su espacio aéreo, así como ataques a buques de transporte civiles frente a sus costas. Moscú como Kiev se responsabilizan mutuamente de estos incidentes.