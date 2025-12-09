Rusia alerta de un aumento de la amenaza terrorista por parte de Ucrania a lo largo de 2025

Imagen de archivo de una bandera de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del Comité Nacional Antiterrorista del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), Alexander Bortnikov, ha indicado este martes que se ha producido un aumento "significativo" de la amenaza terrorista por parte de la Inteligencia de Ucrania a lo largo del último año.

Bortnikov ha indicado que estos presuntos ataques incluían el uso de drones y ha explicado que muchos de estos ataques eran "planeados por grupos armados neonazis", que tenían previsto "recurrir a vehículos aéreos no tripulados para atacar infraestructuras energéticas y refinerías".

Así, ha señalado que se han registrado intentos de "sabotaje" en zonas fronterizas con el objetivo de "introducirse en territorio ruso". "Bajo la supervisión de agencias de Inteligencia occidentales, los métodos y técnicas para utilizar artefactos explosivos y sustancias tóxicas han cambiado", ha aclarado en un comunicado al que ha tenido acceso la agencia rusa de noticias Interfax.

En este sentido, ha aseverado que el reclutamiento de ciudadanos rusos, "especialmente jóvenes", sigue sucediendo, con el objetivo de "cometer diferentes delitos y crímenes". Además, también se producen "crímenes terroristas cometidos por menores", ha lamentado.

"La expansión de ideas radicales por parte de organizaciones terroristas internacionales, que difunden sus ideas entre los migrantes procedentes de Asia Central, continúa", ha apuntado.