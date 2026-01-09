Rusia anuncia avances territoriales en Ucrania con la toma de otra localidad en Zaporiyia

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia de Jersón, situada en Ucrania y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances territoriales en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un breve mensaje publicado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo militar Este liberaron la localidad de Zelenoye, en Zaporiyia", sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre la pérdida del control de esta ciudad.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de lo s progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.