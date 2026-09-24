Rusia anuncia avances en torno a Dobropilie, uno de los principales bastiones ucranianos en Donetsk

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Коновалов Алексей / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves nuevos avances en su invasión de Ucrania, incluidos progresos en torno a la ciudad de Dobropolie, uno de los principales bastiones de las tropas ucranianas en la provincia de Donetsk (este).

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que "unidades del 51º Ejército han expandido el anillo exterior del cerco en Dobropolie", tomando nuevo terreno en la zona, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre la situación.

Dobropolie supone uno de los principales objetivos de Rusia en estos momentos en la provincia de Donetsk, ya que permitiría a sus tropas posicionarse de forma ventajosa de cara a lanzar ataques contra Kramatorsk.

Por otra parte, la cartera rusa ha asegurado que sus tropas han tomado además Svetlaya Dolina, en Zaporiyia (este), y las localidades de Buzovo y Jizhniakovo, situadadas en Járkov (noreste), sin pronunciarse sobre posibles bajas en los combates.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.