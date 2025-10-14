Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en Donetsk

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes nuevos avances en su ofensiva en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk, epicentro de sus ataques en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas se han hecho con el control de Balagan, antes de agregar que han obtenido "avances" en la zona oriental de Dimitrov, también situada en Donetsk, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto.

Donetsk es, junto a Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.