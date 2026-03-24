Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en Járkov

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Járkov (noreste), en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Norte han establecido su control sobre la localidad de Peschanoye, en Járkov", ha apuntado el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, sin informar sobre bajas en el marco de los combates.

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea, un paso no reconocido internacionalmente.