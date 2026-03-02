Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de tres localidades en las provincias de Donetsk y Járkov

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes avances territoriales en el marco de la invasión de Ucrania, desatada hace más de cuatro años por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en este caso con la toma de tres localidades en las provincias de Donetsk y Járkov.

"Las tropas rusas han liberado las localidades de Drobishevo y Reznikovka, en Donetsk, y han establecido control en Krugloe, en Járkiv", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin dar detalles sobre posibles bajas a causa de estos combates.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.