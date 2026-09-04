Rusia anuncia el derribo de cerca de 500 drones lanzados en las últimas horas por el Ejército de Ucrania

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes el derribo de cerca de 500 drones lanzados en las últimas horas por el Ejército de Ucrania, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños, en el marco del aumento de estas oleadas de ataques de Kiev al hilo de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en un comunicado en redes sociales que sus sistemas de defensa antiaérea han destruido 490 aparatos aéreos no tripulados en varias regiones, incluida la de Moscú, así como sobre aguas del mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014 -un paso no reconocido por la comunidad internacional--.

Las fuerzas ucranianas han incrementado durante las últimas semanas sus ataques con drones, lo que ha llevado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a pedir a las aerolíneas internacionales que cesen sus operaciones en el país argumentando que el espacio aéreo ruso estará "cerrado de forma efectiva" por estas oleadas de ataques.