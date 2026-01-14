Rusia anuncia nuevos avances en su invasión de Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Sumi

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en Ucrania, en esta ocasión con la toma de una localidad en la provincia de Sumi, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo militar Norte han liberado la localidad de Komarovka, en la provincia de Sumi, como resultado de acciones decisivas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin que las autoridades de Ucrania se hayan pronunciado por ahora sobre la situación sobre el terreno.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.