Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk, en el este de Ucrania

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este viernes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk (este) en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, sin detalles sobre cuándo tuvieron lugar estos avances ni detalles sobre posibles bajas en combate.

"Unidades del grupo de fuerzas Sur liberaron la localidad de Krivaya Luka, en la República Popular de Donetsk, como resultado de operaciones ofensivas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.