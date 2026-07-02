Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk, en el este de Ucrania

Archivo - Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, epicentro de sus avances durante los últimos meses en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Como resultado de acciones decisivas por parte de unidades del grupo de fuerzas Sur, la localidad de Piskunovka, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada", ha afirmado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin datos sobre posibles bajas en los combates.

Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.