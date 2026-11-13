Rusia anuncia la toma de otra localidad en la provincia de Járkov, en el noreste de Ucrania

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Коновалов Алексей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este viernes la toma de otra localidad situada en la provincia de Járkov, situada en el noreste de Ucrania, en el marco de los avances logrados desde el inicio de la invasión del país, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo militar Norte se han hecho con el control de la localidad de Kotovka, en Járkov", ha apuntado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado publicado a través de redes sociales, sin pronunciarse sobre posibles bajas en los combates con el Ejército de Ucrania.

Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.