Rusia anuncia la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia

Archivo - Fotografía de archivo de un arma usada por un militar del Ejército de Rusia durante su despliegue en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 - Коновалов Алексей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia (este), al hilo de los avances obtenidos durante los últimos meses en el país europeo, objetivo de una invasión desde febrero de 2022, y en medio de los esfuerzos para avanzar por la vía diplomática hacia un acuerdo de paz.

"Unidades del grupo de fuerzas Este han liberado la localidad de Obschi, en Zaporiyia", ha manifestado en Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje en redes sociales, en el que no facilita datos sobre posibles bajas en los combates en la zona con el Ejército de Ucrania.

Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.