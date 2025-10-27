Rusia anuncia la toma de otras tres localidades en las provincias ucranianas de Zaporiyia y Dnipropetrovsk

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otras tres localidades en las provincias ucranianas de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, en el marco de sus avances territoriales en el este del país al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que sus tropas se han hecho con el control de Novonikolaevka y Privolnoye, en Zaporiyia, y con el de Yegorovka, en Dnipropetrovsk, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado sobre estas informaciones.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.