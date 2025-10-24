Rusia anuncia la toma de otras tres localidades en sendas provincias en el este de Ucrania

Archivo - Aviones militares de Rusia sobrevuelan la plaza Roja de Moscú durante el desfile del Día de la Victoria en 2020 (archivo) - Christian Thiele/dpa - Archivo

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances de sus tropas en el este de Ucrania con la toma de tres localidades en sendas provincias ucranianas, en el marco de la invasión desatada a finales de febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que sus fuerzas han tomado Bologovka, en Járkov; Dronovka, en Donetsk; y Pershotravneve, en Dnipropetrovsk, sin informar sobre posibles bajas en los combates y sin que Ucrania se haya pronunciado oficialmente sobre la situación.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.