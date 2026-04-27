Rusia asegura haber tomado localidades en Donetsk y Sumi en el marco de su invasión de Ucrania

Militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes la toma de dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Sumi, en el marco de sus avances territoriales de los últimos meses al hilo de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Las tropas rusas han establecido el control sobre Taratutino, en Sumi", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje en redes sociales, donde ha afirmado que las fuerzas de Rusia han "liberado" además la localidad de Ilichivka, en Donetsk.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.