Rusia cerrará el Consulado de Polonia en Irkutsk en respuesta al cierre de la legación rusa en Gdansk

Archivo - El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante una rueda de prensa en Moscú (archivo) - -/Kremlin /dpa - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves el cierre del Consulado de Polonia en la ciudad de Irkutsk, que tendrá lugar a finales de diciembre, en respuesta a la decisión de Varsovia de cerrar la legación rusa en Gdansk, en medio del repunte de las tensiones bilaterales durante las últimas semanas.

El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado en un comunicado que el embajador polaco en Moscú ha sido convocado durante la jornada para trasladarle una protesta por el cierre del Consulado en Gdansk y notificarle el cierre de Consulado polaco en Irkutsk a partir del 30 de diciembre.

"La inhibición, bajo un pretexto absurdo, de la presencia consular rusa en Polonia es un paso manifiestamente hostil e infundado de la dirigencia polaca. En calidad de respuesta al mismo, en el territorio de la Federación de Rusia será cerrado el último de los consulados generales polacos que había", ha explicado.

"La parte rusa vuelve a recordar a aquellos que, buscando complacer a la momentánea coyuntura política, emprenden pasos inamistosos contra nuestro país, la Federación de Rusia no dejará estas acciones sin una respuesta adecuada y dolorosa", ha zanjado el Ministerio de Exteriores ruso.

Las autoridades polacas anunciaron la semana pasada el cierre del Consulado en Gdansk y posteriormente afirmaron que el personal diplomático de la Embajada rusa en Varsovia solo podrá desplazarse con autorización fuera de la provincia de Mazovia, donde se halla la capital, como parte de la respuesta al sabotaje contra su sistema ferroviario, del que han acusado a Moscú.