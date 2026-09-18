Rusia convoca a la encargada de negocios de Reino Unido por las "crecientes entregas de drones y armas" a Kiev

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES RUSO - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha convocado este viernes a la encargada de negocios de Reino Unido en Moscú, Danae Dholakia, para trasladarle una "firme protesta" por la "creciente entrega de drones y armas" a Ucrania, al tiempo que ha insistido en que la "postura de gran confrontación" por parte de Londres busca "prolongar el conflicto" desatado por la invasión rusa del país, iniciada en febrero de 2022.

"Se subrayó que, al suministrar masivamente armas ofensivas de largo alcance, Londres se hace cómplice de las sangrientas atrocidades del régimen de Kiev, las cuales solo pueden calificarse como terrorismo y crímenes de guerra", ha dicho el Ministerio de Exteriores ruso, que ha acusado a Londres de "incumplir" sus obligaciones internacionales a través de su apoyo a Ucrania.

Así, ha resaltado en un comunicado publicado en redes sociales que la cartera ha trasladado a Dholakia los "riesgos asociados a las destructivas acciones británicas", así como "la inutilidad de sus esfuerzos frente a la superioridad de las Fuerzas Armadas de Rusia, que mantienen la iniciativa estratégica en la zona de la operación militar especial".

Moscú ha advertido de que, ante estas acciones por parte de Reino Unido en lo relativo a Ucrania, se reserva el derecho a "adoptar las medidas de represalia necesarias en el marco de su derecho a la legítima defensa", al tiempo que ha insistido en que "cualquier instalación militar británica en Ucrania utilizada para lanzar ataques contra territorio ruso constituye un objetivo legítimo.

Por último, el Ministerio de Exteriores rusos ha destacado que Dholakia ha sido notificada de que Londres "tiene que asumir la plena responsabilidad de cualquier empeoramiento de la situación". "Se ha exigido a la parte británica que abandone la política de escalada que está siguiendo y que ajuste sus acciones a las obligaciones internacionales pertinentes", ha zanjado.