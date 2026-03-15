Rusia denuncia daños en infraestructura energética en Bélgorod tras ataques con misiles ucranianos

Archivo - Vista de la fábrica Tommoloko, en Tomarovka, en l aregión rusa de Bélgorod (archivo) - Europa Press/Contacto/Anton Vergun - Archivo

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones energéticas de la región rusa de Bélgorod han sufrido graves daños como resultado de "ataques masivos" con misiles procedentes de Ucrania, según han informado las autoridades regionales a primera hora de este domingo.

"Se han producido graves daños en la infraestructura energética (de la región). Como consecuencia, se han registrado cortes en el suministro de electricidad, agua y calefacción. Podremos evaluar el alcance exacto de los daños durante el día", ha anunciado el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, en un breve comunicado compartido en la aplicación de mensajería Max y recogido por la agencia de noticias rusa Interfax.

El gobernador ha señalado asimismo que uno de los ataques perpetrados durante la noche ha desencadenado un incendio en una instalación local y ha generado además daños en un edificio de apartamentos aledaño. Sin embargo, por el momento, no se han reportado víctimas mortales.

Por su parte, la agencia de inteligencia militar ucraniana (HUR, por sus siglas en ucraniano) ha reportado a última hora de este sábado que ha "atacado y dañado" dos buques utilizados por el Ejército ruso en el mar Negro. Según la misma agencia, el transbordador ferroviario Slavianin ha quedado fuera de servicio, mientras que el Avantgarde ha sufrido daños significativos.

Ambas embarcaciones formaban parte de la red logística militar de Rusia, utilizada principalmente para transportar armas, municiones y equipo militar entre Rusia continental y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. El ataque iba dirigido al puerto de Kavkaz, que también ha experimentado daños durante la operación.

Imágenes difundidas por la propia HUR sugieren que los ataques habrían sido ejecutados mediante drones. Las autoridades rusas han confirmado los daños al puerto y a uno de los buques, si bien no han ofrecido más detalles sobre el alcance y la repercusión de los mismos.