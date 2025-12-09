Rusia derriba tres drones lanzados por Ucrania que tenían como objetivo Moscú

Archivo - Señal de prohibición de drones en Moscú, Rusia - Bai Xueqi / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes el derribo de tres drones lanzados por el Ejército de Ucrania que tenían como objetivo la capital, Moscú, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha subrayado en su cuenta en Telegram que los aparatos han sido derribados por las defensas antiaéreas y ha agregado que "los servicios de emergencia trabajan en los lugares del impacto" de los restos.

El Ejército ucraniano no se ha pronunciado por ahora sobre el objetivo de estos ataques, llevados a cabo en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 a causa de la orden de invasión de Ucrania firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.