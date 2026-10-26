Rusia detiene a dos "agentes" de los servicios de Inteligencia de Ucrania que "preparaban un acto terrorista"

Archivo - Detalle de un coche de la Policía rusa - MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la detención de dos supuestos "agentes" de los servicios de Inteligencia de Ucrania que "preparaban un acto terrorista" en la región de Moscú, antes de agregar que estos planes incluían el lanzamiento de drones contra una instalación eléctrica y un "elemento clave" del sistema de defensa antiaérea en los alrededores de la capital.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que los detenidos son originarios del Cáucaso ruso y ha agregado que uno de ellos "fue reclutado por un oficial del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y, a cambio de una recompensa económica, se trasladó a Rusia para preparar y perpetrar actos terroristas y de sabotaje".

"A tal fin, consiguió la ayuda de una persona cercana", ha manifestado, antes de resaltar que ambos "recuperaron drones y componentes para artefactos explosivos de fabricación artesanal de escondites en las regiones de Smolensk y Kaluga", antes de apuntar que posteriormente "entrenaron" sobre la ejecución de ataques con drones, que iban a ser "controlados desde territorio ucraniano" tras su lanzamiento.

Así, ha manifestado que ambos fueron detenidos "cuando se preparaban para ejecutar un ataque terrorista contra una instalación eléctrica y un componente clave del sistema de defensa antimisiles de Moscú", al tiempo que ha anunciado la apertura de un proceso contra ambos por presunta pertenencia a organización terrorista, con las investigaciones aún en marcha.

Por último, el FSB ha hecho hincapié en que "los servicios de Inteligencia de Ucrania intentan implicar a civiles en actividades ilegales destinadas a dañar a su país", por lo que ha advertido a la población que "los que ayuden al enemigo serán identificados y rendirán cuentas", en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.