Rusia dice que "no tendrá en cuenta" la orden de la CIJ para que ponga fin a la invasión de Ucrania

Dice que las negociaciones continuarán hoy y tilda de "imperdonables" las declaraciones de Biden sobre Putin

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha afirmado este jueves que "no tendrá en cuenta" la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que detenga su ofensiva militar contra Ucrania, iniciada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"En este caso, es algo que no podemos tener en cuenta", ha señalado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. "La CIJ tiene algo sobre el consentimiento de las partes. No puede haber acuerdo sobre ello", ha argüido, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

El Gobierno de Ucrania había llevado al caso ante la CIJ alegando que Rusia no podía alegar que se estaba produciendo un genocidio en Ucrania. Kiev acusaba a Moscú de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio (1948), ratificada por ambos países.

Las autoridades ucranianas solicitaban por tanto la adopción de medidas cautelares "para evitar perjuicios irreparables a los derechos de Ucrania y su pueblo y evitar agravar la disputa entre las partes", una petición que la CIJ ha atendido emplazando a Moscú a poner fin a la ofensiva.

La CIJ ha explicado que se trata de "medidas provisionales", es decir, que seguirá estudiando el caso en profundidad antes de emitir una posible condena, pero sí ha planteado que Rusia debe poner fin a sus operaciones. El mensaje se hace extensivo también a todos aquellos grupos afines, "dirigidos o apoyados" desde Moscú, en una alusión velada a los rebeldes separatistas que operan en el este de Ucrania.

Por otra parte, Peskov ha indicado que los contactos entre las delegaciones de Rusia y Ucrania continuarán este mismo jueves a través de videoconferencia. "No sé si ya están o marcha o no, pero deberían activarse hoy", ha manifestado, tal y como ha informado la agencia de noticias TASS.

"Nuestra delegación, encabezada por (el asesor presidencial Vladimir) Medinski, con la participación de expertos y departamentos relevantes, está preparada para trabajar contrarreloj y demuestra su disponibilidad. Por desgracia, no vemos un interés similar por parte de Ucrania", ha apuntado.

Peskov ha dicho además que Rusia no está de acuerdo con comparar la ofensiva contra Ucrania con los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. "Es diferente, estamos hablando de cosas diferentes", ha recalcado.

Por último, ha tildado de "imperdonables" las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre Putin, al que describió como "un criminal de guerra". "Las afirmaciones de Biden son absolutamente inaceptables", ha apuntado, antes de incidir en que Estados Unidos "ha bombardeado a gente durante años".

"Lanzaron una bomba atómica contra un país que ya había sido derrotado, lo que no tiene ningún sentido. Me refiero a Hiroshima y Nagasaki. El presidente de un país así no tiene derecho a decir esas palabras. Es nuestra convicción profunda", ha zanjado.