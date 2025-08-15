Rusia informa de la toma de una localidad en Ucrania horas antes de la cumbre entre Putin y Trump

Archivo - Militares rusos desplegados en la región ucraniana de Donetsk - Dmitry Yagodkin/TASS via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este viernes de la supuesta toma de una nueva localidad en la región ucraniana de Donetsk, horas antes de que los presidentes ruso y estadounidense, Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente, se vean en Alaska para una cumbre inédita desde el inicio de la invasión.

Moscú ha asegurado que, gracias a las acciones "decisivas" de sus militares en el frente de combate, las tropas han logrado "liberar" la localidad de Aleksandrograd. Se suman a varias más que habrían sido conquistadas en los últimos días, donde Rusia no ha dado muestra alguna de relajar la ofensiva.

Las Fuerzas Armadas ucranianas han informado también este viernes de 149 enfrentamientos con las tropas rusas en el frente de combate durante el último día, en el que el "invasor" habría empleado más de 5.500 drones.

Pese a la aparente intensificación de la ofensiva, varios altos mandos ucranianos han negado esta semana que las fuerzas rusas haya logrado romper la última línea defensiva en Donetsk, donde persiste el cerco sobre el nudo estratégico de Pokrovsk.