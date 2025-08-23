Rusia e Irán coinciden en que la 'troika' europea no tiene competencias para reactivar sanciones contra Teherán

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) - Los ministros de Exteriores de Rusia e Irán, Sergei Lavrov y Abbas Araqchi, han coincidido este sábado en conversación telefónica en que la llamada 'troika' europea que conforman Alemania, Reino Unido y Francia, ni la Unión Europea están capacitados para reactivar las sanciones contra Irán por su programa nuclear.

Los tres países son firmantes del histórico acuerdo nuclear de 2015 con Irán, por el que las sanciones contra la república islámica quedaban suspendidas a cambio de garantías sobre el carácter pacífico de su programa. Con la salida unilateral de EEUU en 2018, el acuerdo ha quedado virtualmente suspendido.

Tras la guerra de este verano con Israel y los ataques de EEUU las instalaciones nucleares iraníes los países europeos han intentado apaciguar los ánimos pero también han avisado a Irán que podrían reactivar sus sanciones si la república islámica no reanuda su colaboración. Teherán lamenta que Londres, París y Berlín han abandonado al país a su suerte y endurecido sus condiciones para negociar.

Araghchi y Lavrov recordaron por cintra que la negativa de los estados europeos a comprometerse con sus obligaciones, y su alineación con Estados Unidos en la agresión estadounidense contra Irán "les han privado de toda excusa para recurrir" al mecanismo de restauración de sanciones conocido como el 'snapback', según extractos de la reunión publicados por la agencia semioficial de noticias iraní ISNA.

El ministro iraní ha comentado a Lavrov los resultados de la llamada "a cinco" mantenida el viernes con la jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas, y con sus homólogos alemán, francés y británico -- Johann Wadephul, Jean-Noël Barrot y David Lammy --, a quienes Araqchi trasladó que su país "nunca ha abandonado el camino de la diplomacia y está listo para cualquier solución diplomática que garantice los derechos e intereses del pueblo iraní".

Con todo, las partes se han comprometido a realizar un nuevo esfuerzo la próxima semana, el martes que viene casi con toda probabilidad, para intentar salvar de nuevo lo que queda del acuerdo con un encuentro a nivel de viceministros de Exteriores en sede a determinar.