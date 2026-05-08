Rusia lamenta que Israel denegara la llegada del buque con grano por "presiones" de Ucrania

Maria Zajarova, portavoz de Exteriores de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han lamentado este viernes que Israel denegará hace unos días que el buque ruso 'Panormitis' descargara en el puerto de Haifa, en medio de las acusaciones del Gobierno ucraniano sobre el supuesto grano robado que transportaba.

"Desde Moscú lamentamos esta medida, tomada claramente bajo presión de Kiev", que además rompe el compromiso de Israel con los acuerdos comerciales, ha manifestado a los medios la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, que ha calificado de "absurdas e infundadas" las acusaciones de Ucrania.

Zajarova ha relatado que el pasado 30 de abril al buque se le denegó el permiso para atracar en el puerto de Haifa, en el norte de Israel. El importador israelí, Tzentziper, sugirió al proveedor que buscará otro comprador sin dar más detalles, por lo que el 'Panormitis' abandonó aguas territoriales israelíes.

Una versión que contrasta con la escueta explicación dada por la cartera de Exteriores israelí, que en su momento se limitó a señalar que el buque decidió por su cuenta salir de aguas territoriales israelíes.

Zajarova ha afeado al Gobierno de Ucrania que recibiera con satisfacción lo ocurrido y ha recordado que este tipo de maniobras suponen un riesgo a la seguridad alimentaria de Israel, según recoge la cartera de Exteriores rusa.

En las últimas semanas las autoridades ucranianas volvieron a poner de relieve los acuerdos comerciales con el supuesto grano robado durante la invasión que las empresas rusas llevaban a cabo con ciertos países, entre ellos Egipto, Turquía, Argelia, o Israel, con quien sostuvo en los últimos días un cruce de reproches.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga y su par israelí, Gideon Saar, utilizaron la semana pasada las redes sociales para dirimir sus diferencias, con el primero denunciando la supuesta inacción de su homólogo y el resto de autoridades, mientras que este le afeó no haber utilizado los cauces oficiales adecuados.

Mientras Sibiga celebraba que este buque ruso no atracara finalmente en puerto israelí gracias a la presión que había venido ejerciendo Ucrania, Saar puso en dura la veracidad de que se tratara de grano robado y criticó las "lagunas" de la acusación presentada por las autoridades ucranianas.

Ucrania sostiene que desde el comienzo de la invasión de Rusia en febrero de 2022, se han exportado más de 1,7 millones de toneladas de productos agrícolas con un valor total superior a los 20.000 millones de grivnas (unos 387 millones de euros) desde los "territorios temporalmente ocupados".