Rusia lanza varios misiles hacia el mar de Japón en una serie de maniobras militares

Archivo - Misil Calibre lanzado desde un submarino ruso - MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han informado este jueves del lanzamiento de varios misiles de crucero hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este, en el marco de una serie de maniobras militares que también han incluido el uso de drones.

El Ministerio de Defensa del país ha indicado en un comunicado que se han utilizado misiles 'Kalibr' y 'Uran', ambos lanzados desde la fragata 'Shaposhnikov', y ha especificado que los objetivos han sido alcanzados con éxito.

"Las maniobras han sido llevadas a cabo por buques de la flota rusa en el Pacífico con la ayuda de la Fuerza Aérea y de drones del Ejército", ha apuntado el Ministerio.

Así, ha publicado una serie de imágenes de la fragata y del lanzamiento de estos misiles en un intento por mostrar una mayor fortaleza a medida que avanza la invasión de Ucrania.