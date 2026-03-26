Rusia niega que esté transmitiendo información de inteligencia a Irán

Sergei Lavrov - Europa Press/Contacto/Sergei Fadeichev

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ruso ha negado este jueves que esté transmitiendo información de inteligencia a Irán contra objetivos de Estados Unidos en Oriente Próximo, tras las informaciones difundidas en medios en este sentido y horas después de que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, haya hecho referencia a ello antes de un encuentro con ministros del G7 celebrado a una hora de la capital francesa, París.

"Tenemos relaciones muy estrechas con Irán, incluido un acuerdo de armas. Hemos suministrado a Irán equipo militar, pero no podemos aceptar estas acusaciones de que estamos pasando información de inteligencia a Irán", ha señalado el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, en una entrevista concedida a la cadena de televisión francesa France 2.

"El presidente (ruso, Vladimir) Putin y su portavoz, Dimitri Peskov, han respondido a estos rumores, amplificados por los medios, de que Rusia está proporcionando inteligencia", ha recordado el jefe de la diplomacia rusa, que ha descrito a Irán como "socio estratégico".

Sus declaraciones llegan horas después de que Kallas haya señalado que "Rusia está ayudando a Irán con inteligencia para apuntar y matar a los estadounidenses, y Rusia también está apoyando a Irán ahora con los drones para que puedan atacar a los países vecinos y también a las bases militares estadounidenses" en Oriente Próximo.

La dirigente estonia ha emplazado por ello a la Administración de Donald Trump a implicarse en el conflicto en territorio ucraniano porque las guerras en Irán y Ucrania "están muy interrelacionadas". "Si Estados Unidos quiere que cese la guerra en Oriente Próximo y que Irán deje de atacarles, también debe presionar a Rusia para que no pueda ayudarles en esto", ha añadido en declaraciones a la prensa antes del encuentro con representantes de países del G7.

El ministro Lavrov, que ha dicho que lo que defiende Moscú es "ante todo, el Derecho Internacional", ha defendido que la diferencia entre el conflicto en Oriente Próximo --desatado por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero-- y el de Ucrania --con la invasión rusa a principios de 2022-- radica en que "Irán no violó las reglas, mientras que Ucrania violó todo lo que podía violar con sus protectores occidentales".

"La República Islámica no ha disminuido en absoluto sus compromisos, especialmente en lo que respecta al programa nuclear. Cuando este programa se firmó en 2015 y fue aprobado por el Consejo de Seguridad, posteriormente fue desmantelado por el presidente (Donald) Trump durante su primer mandato en 2017. Estados Unidos simplemente se retiró del programa y dejó de cumplir con sus compromisos", ha señalado al ser preguntado por si Moscú está haciendo en Kiev, lo mismo que Washington en Teherán, violando el Derecho Internacional.

Este mismo jueves, Peskov ha instado a los periodistas a que "no presten atención" ante las "mentiras" y "falsedades en los medios", tras ser preguntado por un artículo de 'Financial Times' que, citando a fuentes de Inteligencia occidentales, señalaba que Rusia se preparaba para enviar drones a Irán.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.

La ofensiva fue lanzada en medio de un proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en países del golfo Pérsico, incluidas bases militares.