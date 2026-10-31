Rusia prorroga las restricciones a la exportación de diésel y otros combustibles hasta finales de enero de 2027

Explotación petrolera operada por Yamashneft, una filial de Tatneft, en Rusia (archivo) - Алеев Егор / Zuma Press / Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ruso ha decidido prorrogar durante tres meses las limitaciones a las exportaciones de diésel, combustible marino y gasóleo por parte de los productores nacionales, una media que permanecerá en vigor hasta el 31 de enero de 2027 con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno, ha anunciado el Consejo de Ministros del país en un comunicado.

La decisión ha quedado plasmada en un decreto (el número 1436) firmado a 31 de octubre que modifica una resolución gubernamental del 30 de julio de este año. De acuerdo con el servicio de prensa del Ejecutivo, la prórroga busca "mantener una situación estable en el mercado nacional de combustibles".

La prórroga da así continuidad a un restricción específica que expiraba este mismo sábado, mientras que la prohibición general de exportar combustibles desde Rusia ya estaba establecida hasta finales de enero del próximo año.

La medida contempla, no obstante, determinadas excepciones para los envíos al extranjero. El vice primer ministro ruso, Alexander Novak, adelantó este jueves que la ampliación incluiría salvedades para atender los mercados globales: "Como antes, se harán ciertas excepciones para los suministros destinados a los mercados internacionales", aseguró en declaraciones recogidas por la agencia rusa de noticias Tass.

En este contexto, Novak señaló que Rusia había empezado a flexibilizar parcialmente las restricciones sobre el gasóleo y confirmó el envío de varios buques cisterna con combustible rus a Estados Unidos en el marco de los recientes acuerdos comerciales sellados entre ambos países.