Rusia recuerda a Serbia que no puede nacionalizar la petrolera NIS sin consentimiento mutuo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Serbia, en opinión de Moscú, no puede expropiar sin su consentimiento la Industria del Petróleo de Serbia (NIS), una de las más importantes del país y que copa el 80 por ciento del mercado del petróleo nacional, ahora mismo bajo sanciones estadounidenses instigadas porque su participación mayoritaria está en manos de la rusa Gazprom que han atenazado la política energética de Belgrado.

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, recordó este pasado jueves que hay "acuerdos intergubernamentales entre la Federación Rusa y Serbia, que estipulan que ninguna nacionalización puede tener lugar sin consentimiento mutuo" antes de reivindicar la importancia que tiene esta cuestión dentro del panorama regional.

"La equidad debe ser siempre el criterio, porque de lo contrario estamos sentando precedentes para muchos otros países, y aquí nadie quiere eso", ha indicado.

NIS lleva más de dos meses bajo las llamadas "sanciones secundarias" de Estados Unidos y tienen como objetivo, entre otras cosas, impedir la financiación de la guerra en Ucrania a través de fondos procedentes de empresas energéticas rusas.

En sus comentarios ante la mesa redonda de embajadores celebrada ayer en Moscú, Lavrov aprovechó para condenar esta política de sanciones norteamericanas porque "están socavando la globalización que han estado construyendo durante décadas".

VUCIC PIDE HASTA MEDIADOS DE ENERO

En este contexto, el presidente de Serbia ha respondido a Lavrov que está abierto a cualquier tipo de plan que Moscú pueda ofrecer a su aliado en los Balcanes. "A mí me parece perfecto. Estamos impacientes por conocer sus ideas. Me temo que no es tan sencillo como parece pero haremos todo lo posible para que NIS siga funcionando con normalidad", ha explicado en declaraciones recogidas por la radiotelevisión estatal RTS.

Vucic, sin embargo, también ha pedido tiempo para que se concreten los rumores sobre una vía de escape para NIS como es su posible adquisición parcial por la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (Adnoc), la petrolera estatal de EEUU.

"Las negociaciones entre la parte rusa y la compañía árabe sobre la NIS son serias y se llevan a cabo de buena fe", ha explicado el presidente serbio antes de expresar su deseo de que para mediados de enero todo haya quedado resuelto dada la enorme magnitud del problema.

"Serbia no puede vivir sin la NIS y espero que Rusia lo comprenda: si cierra nos quedamos sin gasolineras en más de medio centenar de sitios, y los afectados tendrán que recorrer 40 kilómetros para repostar", declaró el presidente de Serbia en comentarios a TV Parva.