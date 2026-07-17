Rusia recuerda a Trump que nunca ha habido prueba de que Moscú amañara los comicios de 2020

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov - Europa Press/Contacto/Peter Kovalev - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ruso ha avisado este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que jamás ha aparecido ninguna prueba sólida de que Moscú intentara amañar las elecciones norteamericanas de 2020, como volvió a denunciar ayer por la noche el mandatario estadounidense en un discurso televisado en el que apuntó a China y a "otros adversarios".

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha contestado a Trump que todas las investigaciones e indagaciones realizadas por las agencias de Inteligencia de Estados Unidos "concluyeron que Rusia no influyó en absoluto en las elecciones estadounidenses".

Peskov ha recalcado la procedencia de las investigaciones "que no han venido ni de nuestras fuerzas de seguridad, ni de nuestros organismos, sino de los estadounidenses", y todos ellos han llegado a la misma conclusión de que Moscú no intervino en las elecciones norteamericanas que terminaron con la victoria de Joe Biden.

El informe más destacado al respecto, procedente de la Dirección Nacional de Inteligencia y publicado en 2021 bajo la Administración Biden acusa al presidente ruso, Vladimir Putin, de "ordenar operaciones para denigrar la confianza pública en el sistema electoral" pero, "a diferencia de lo ocurrido en 2016", durante la primera victoria de Trump, "no se observan esfuerzos cibernéticos rusos para acceder a la infraestructura electoral".