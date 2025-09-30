Rusia tacha de "fraudulentas" las elecciones en Moldavia

Colegio electoral en Chisináu, durante las pasadas legislativas de septiembre de 2025. - Europa Press/Contacto/Nicholas Muller

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han asegurado este martes que las elecciones legislativas de este domingo en Moldavia son "fraudulentas", después de que el oficialismo revalidará mayoría en el Parlamento, en un contexto precisamente en el que se ha venido denunciando la supuesta injerencia de Moscú.

"Las elecciones son fraudulentas. Incluso me sorprende cómo se puede manipular tan descaradamente el voto", ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante un acto en Sochi, informa la agencia TASS.

Lavrov ha tenido ocasión de calificar a la presidenta moldava, Maia Sandu, de "portavoz de la retórica antirrusa" en su país pero también en toda la región.

El Partido de Acción y Solidaridad (PAS) de Sandu ha logrado revalidar la mayoría legislativa en contraste con una gran mayoría de encuestas que vaticinaban un Parlamento muy fraccionado, con una fuerte presencia de fuerzas afines a Moscú.

Entre ellos el Bloque Patriótico (BP) del expresidente moldavo Igor Dodon, que ha obtenido 26 escaños, por los 55 del PAS. Han logrado también representación el Bloque Alternativo, con 8 escaños, Nuestro Partido --euroescéptico y rusófilo--, con seis, los mismos que Democracia en Casa, partidario de la unión con Rumanía.

Estas elecciones han estado marcadas por las denuncias de una injerencia rusa sin precedentes, con compra de votos incluida, pero también a través de campañas de desinformación en redes sociales, ciberataques y la preparación de disturbios.

El PAS, único partido con aspiraciones europeístas en el Parlamento, ha pedido a la comunidad internacional ayuda para hacer frente a estas amenazas. La presidenta Sandu afirmó este lunes que "Rusia no renunciará por completo a Moldavia". Mientras, la oposición ha negado todas estas acusaciones.