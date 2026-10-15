Rusia tilda de "piratería" el abordaje de un petrolero por parte de Francia en el océano Índico

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha criticado este jueves el reciente abordaje por parte de Francia de un supuesto buque de la 'flota fantasma' rusa cerca de la isla de Reunión, situada en el océano Índico, al este de Madagascar, y ha subrayado que estas acciones equivalen a "piratería".

"No hay víctimas civiles, pero esto no cambia nuestra postura sobre este tipo de actos de piratería", ha dicho el viceministro de Exteriores ruso Alexander Grushko, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Así, ha destacado que la intervención de la Armada francesa en este caso "va mucho más allá de los límites del Derecho Internacional". "Es una grave violación, totalmente inaceptable", ha zanjado, sin que París haya respondido por ahora a estas críticas.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró esta semana que el petrolero, identificado como el 'DF Peak' está siendo investigado por supuestamente "navegar con pabellón falso" y transporte de combustible de forma irregular. "Francia está decidida a luchar contra la 'flota fantasma' en todo el mundo", sostuvo.