Rusia y Ucrania intercambian 193 prisioneros de guerra cada uno

Soldado ucraniano, en uno de los intercambios de prisioneros entre Moscú y Kiev. - Europa Press/Contacto/Tarasov

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania y Rusia han informado este viernes de un nuevo intercambio de prisioneros de guerra, en esta ocasión 193 militares de cada bando, dos semanas después, aproximadamente, que se llevara a cabo otro con motivo de la Pascua Ortodoxa, entre los que también hubo civiles.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha celebrado este viernes la llegada de estas casi 200 personas que se encontraban bajo cautiverio ruso, después de que ya lo adelantara en la víspera. "Esperamos otro intercambio. Si Dios quiere, todo saldrá bien", dijo en declaraciones a los medios.

Zelenski ha detallado este viernes que entre las personas liberadas hay miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Servicio de Guardias Fronterizos, la Policía Nacional y el Servicio Estatal de Transporte Especial, algunos de ellos heridos y bajo acusaciones de las autoridades rusas.

"Es importante que se estén llevando a cabo estos intercambios y que nuestra gente regrese a casa", ha destacado Zelenski en un mensaje en sus redes sociales, en el que agradece a las partes que han trabajado y mediado para que esto se dé, así como a los militares que se encuentran aún cautivos.

"Recordamos a todos y cada uno de ellos y seguimos trabajando cada día para traer a nuestra gente de vuelta a casa desde el cautiverio ruso", ha expresado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado también este intercambio y ha precisado que sus militares han sido trasladados a territorio bielorruso, donde recibirán las primeras asistencias antes de regresar a Rusia.

Moscú ha agradecido la intermediación de Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos en este nuevo intercambio, así como la ayuda humanitaria que han prestado durante el regreso de estos militares.