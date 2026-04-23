Rusia vaticina que Ucrania no devolverá el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE

Dimitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. - Europa Press/Contacto/Yekaterina Shtukina

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso, Dimitri Medvedev, ha afirmado este jueves que Ucrania no devolverá el préstamo de 90.000 millones de euros al que la Unión Europea ha dado luz verde en las últimas horas.

"La UE finalmente ha entregado el préstamo tan largamente esperado al ladrón de Kiev", ha reaccionado Medvedev fiel a su estilo en redes sociales, en alusión al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"El dinero no va a ser devuelto porque la estúpida lógica de Bruselas dice que es Rusia quien va a pagar la cuenta. Europeos, disfruten de nuevo cómo les toman el pelo, esos 90.000 millones saldrán de vuestros bolsillos", se ha mofado.

En las últimas horas, la UE ha dado luz verde definitiva a este préstamo junto al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, un día después de que los Veintisiete alcanzaran un acuerdo para desbloquear esta ayuda económica, después de meses paralizado a iniciativa de Hungría, que condicionaba su visto bueno a que Ucrania reactivara el suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.