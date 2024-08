Rusia veta la entrada de 92 estadounidenses, incluidos mandos militares y periodistas

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles una nueva batería de sanciones contra 92 ciudadanos estadounidenses que no podrán entrar a partir de ahora en territorio ruso; una lista que incluye los nombres de mandos de fuerzas militares y de periodistas de los periódicos 'The New York Times', 'The Washington Post' y 'Wall Street Journal'.

Moscú quiere castigar de esta forma la deriva "rusófoba" que le atribuye a la Administración de Joe Biden, señalando a funcionarios que considera cómplices con el "régimen" de Volodimir Zelenski en Kiev y a medios que habrían contribuido a la difusión de informaciones supustamente falsas relativas a Rusia y al conflicto abierto en Ucrania.

En el ámbito militar, entre las personas vetadas por el Ministerio de Exteriores ruso figuran mandos de las fuerzas aeroespaciales estadounidenses, mientras que la lista incluye también a académicos, fiscales y directivos de empresas vinculadas al ámbito de la Defensa.

Washington y Moscú se han intercambiado este tipo de medidas a raíz de la ruptura definitiva de relaciones políticas motivada por la invasión rusa sobre Ucrania. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha advertido en su nota de este miércoles de que seguirá ampliando la lista de sanciones mientras Estados Unidos persista en su actual postura.