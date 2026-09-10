Rutte ve los intentos de sabotaje rusos signos de "un régimen desesperado" que no logra sus objetivos en Ucrania

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte - Sebastian Gollnow/dpa

BRUSELAS, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha afirmado este jueves que los intentos de sabotaje y otras acciones híbridas atribuidas a Rusia en distintos países europeos son signos de "un régimen desesperado" que no está logrando sus objetivos en Ucrania, y ha advertido de que Moscú fracasará en su intento de dividir a los aliados y debilitar su respaldo a Kiev.

"Sabemos que son las tácticas de un régimen desesperado que no está logrando sus objetivos en Ucrania. Putin cree que puede dividirnos, desestabilizarnos y debilitar nuestro apoyo a Ucrania. Pero fracasará", ha señalado Rutte durante una intervención en la Conferencia de los Jefes de las Misiones Alemanas, en Berlín.

El jefe de la Alianza Atlántica ha denunciado que la lista de "actividades híbridas malintencionadas" de Rusia en Europa "no deja de crecer", mencionando ciberataques, sabotajes, incendios provocados, violaciones del espacio aéreo e incidentes con drones, entre ellos el reciente episodio registrado con drones bomba en el aeropuerto alemán de Leipzig.

En su opinión, "las últimas acciones hostiles de Rusia son temerarias, peligrosas y una amenaza para la vida", pero pese a eso ha reivindicado que los aliados no se van a "dejar intimidar". Asimismo, ha trasladado la "plena solidaridad" de la OTAN con Alemania y ha recordado que Berlín cuenta con otros 31 aliados a su lado tras el reciente intento de ataque del Kremlin.

En este sentido, Rutte ha defendido que las acciones atribuidas a Moscú están consiguiendo precisamente el efecto contrario al perseguido por el Kremlin. "Nuestra respuesta es más apoyo a Ucrania", ha aseverado, recordando la reciente cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) como ejemplo de que los europeos están asumiendo la responsabilidad de su defensa convencional.

El jefe de la OTAN ha vinculado además estas actuaciones con la evolución de la invasión rusa de Ucrania y ha cifrado en más de 40.000 los soldados rusos muertos o heridos graves cada mes. "A pesar de esas pérdidas tan elevadas, Putin no muestra ninguna voluntad de poner fin a la guerra", ha lamentado, denunciando que Rusia continúa atacando Kiev y otras partes de Ucrania, "a menudo contra civiles e infraestructuras civiles".

LA DIPLOMACIA TAMBIÉN FORMA PARTE DE NUESTRO ARSENAL

Rutte ha advertido, no obstante, de que "no hay lugar para la complacencia" ante un escenario de seguridad que obligará a los aliados a mantener sus esfuerzos a largo plazo. "Tenemos un largo camino por delante. Tenemos que gastar más, producir más y protegernos mejor", ha resumido.

En este contexto, ha insistido en la necesidad de "mantener fuerte a Ucrania para que pueda prevalecer la paz", al tiempo que ha defendido que el refuerzo de las capacidades europeas redunda en la seguridad del conjunto de la Alianza. "Una Alemania más fuerte hace a Europa más fuerte. Una Europa más fuerte hace a la OTAN más fuerte. Y la fuerza es un requisito previo para la seguridad", ha señalado.

"La diplomacia también forma parte de nuestro arsenal. En estos tiempos peligrosos, los mensajes que enviamos, los mensajes que todos ustedes transmiten, son decisivos. Y lo que importa todavía más es el resultado. Una seguridad duradera", ha zanjado Rutte reivindicado también el papel de la diplomacia.