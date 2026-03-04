Sale en libertad condicional el exjefe de Inteligencia de Colombia condenado por la muerte del candidato Luis Galán

Archivo - Imagen de archivo de agentes de policía colombianos. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

Un tribunal de Bogotá ha concedido la libertad condicional al exdirector del disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Miguel Maza Márquez, quien había sido condenado en 2016 a 30 años de prisión por su relación con el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, en 1989.

El juez le ha otorgado once años de libertad condicional en probatoria, además de depositar una fianza valorado en cinco salarios mínimos para asegurar que Maza Márquez, de 88 años, cumple con esta medida de gracia, informa Caracol Radio.

Maza Márquez permanecía bajo custodia desde noviembre de 2012 en instalaciones de la Policía Nacional en Bogotá, pero no fue hasta 2016 cuando la Justicia le condenó por haber hecho parte de una trama para asesinar a Galán, en la que participaron el Cártel de Medellín y el paramilitar Henry Pérez.

El caso establece que Maza Márquez de manera deliberada debilitó el sistema de seguridad del candidato del Partido Liberal, colocando como jefe del mismo al citado Pérez, a quien el Cártel de Medellín había encargado el asesinato.

Entre 1985 y 1991, Maza Márquez estuvo al frente del polémico DAS, disuelto en 2011 tras revelarse los vínculos que durante décadas mantuvo con las fuerzas paramilitares. En el conocido escándalo de las 'chuzadas' --escuchas ilegales--, se destapó es espionaje ilegal a jueces, periodistas, políticos de la oposición y defensores de Derechos Humanos en colaboración con estos grupos armados.