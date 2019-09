Salvini considera una "estafa" el acuerdo para el reparto de migrantes

Publicado 24/09/2019 17:36:19 CET

El líder de la Liga, Matteo Salvini, ha considerado una "estafa" el principio de acuerdo sellado el lunes entre los gobiernos de Italia, Malta, Francia y Alemania para repartir los migrantes y refugiados en el mar Mediterráneo y ha acusado a la coalición entre el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Democrático (PD) de favorecer a las mafias.

Salvini, que ha presumido de haber reducido los desembarcos "un 75 por ciento" durante su etapa al frente del Ministerio del Interior, ha lamentado que el Gobierno de Giuseppe Conte le siga el juego a las "promesas" europeas. "Los italianos no son idiotas", ha zanjado el exministro en SkyTG24.

Conte ha respondido a las palabras de su antiguo socio pidiendo a Salvini que "no tenga celos ni envidia" de este "paso histórico", según 'La Repubblica'. En este sentido, le ha pedido que reconozca la importancia del acuerdo de La Valeta: "Si se defiende el interés italiano, hay que analizar el resultado, no quién lo obtiene y quién no".

Los ministros del Interior de Italia, Malta, Francia y Alemania pactaron el lunes un texto para evitar que cada rescate de migrantes quede a expensas de un acuerdo 'ad hoc'. Esperan ahora lograr la aprobación de todo el bloque en una reunión prevista para el 8 de octubre.

La sucesora de Salvini al frente de Interior, Luciana Lamorgese, ha destacado que ahora "Italia ya no está sola" al hacer frente a las llegadas constantes. Este mismo martes, el 'Ocean Viking' ha desembarcado en Mesina (Sicilia) a 182 migrantes y refugiados rescatados en el Mediterráneo.