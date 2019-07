Salvini enfurece a Conte por asumir el liderazgo de las negociaciones para los presupuestos de 2020

Publicado 15/07/2019 15:26:17 CET

El ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini Vincenzo Livieri/LaPresse via ZU / DPA

ROMA, 15 Jul. (Reuters/EP) -

El viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini, se ha reunido este lunes con representantes de sindicatos y patronal para iniciar las discusiones sobre los presupuestos generales para 2020, enfureciendo al primer ministro, Giuseppe Conte, que considera que ha invadido sus competencias.

La reunión con los agentes sociales para empezar las negociaciones presupuestarias suele estar convocada por el primer ministro. "No está bien, institucionalmente no es correcto", ha dicho Conte en una inusual rueda de prensa que ha organizado en su residencia oficial para expresar su enfado con Salvini.

El viceprimer ministro, que es también ministro de Interior y jefe de la Liga, uno de los dos partidos que forman el Gobierno de coalición, ha argumentado que quiere cerrar cuanto antes las cuentas públicas para 2020. "Octubre, noviembre, diciembre, no. Prefiero que trabajemos en julio y agosto", ha sostenido.

Conte le ha contestado que los presupuestos generales son competencia "del primer ministro y el ministro de Economía", así como de los demás ministros "relevantes". "No se pueden hacer en cualquier lugar, no se pueden hacer hoy y no corresponde a otros decidir el calendario", ha defendido.

La posición de Salvini en el Gobierno se ha visto reforzada tras las elecciones europeas de mayo, que confirmaron a la Liga como primera fuerza, mientras que el Movimiento 5 Estrellas (M5S) de Luigi di Maio --el otro viceprimer ministro-- cayó al tercer puesto.

Este escenario hizo temer que Salvini y la Liga forzaran unas elecciones anticipadas para poder gobernar en solitario, pero el viceprimer ministro y ministro de Interior lo ha descartado, optando por mantener su alianza con el M5S.