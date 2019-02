Save the Children advierte de que no se puede esperar a la paz para iniciar la recuperación de Yemen

JONATHAN HYAMS/SAVE THE CHILDREN - Archivo

La ONG apuesta por invertir en "soluciones sostenibles" a largo plazo y no centrarse solo en una respuesta de emergencia

Después de casi cuatro años de conflicto lo que más necesitan los yemeníes es paz, pero mientras esta llega la ayuda que reciben no puede limitarse solo a cubrir la emergencia humanitaria que la guerra ha generado sino que hay que buscar "soluciones sostenibles" que permitan iniciar la recuperación del país, defiende Save the Children.

El conflicto entre el Gobierno yemení, apoyado por una coalición militar liderada por Arabia Saudí, y los rebeldes huthis, respaldados por Irán, ha provocado la que es la mayor crisis humanitaria actual, con 24 millones de personas, o lo que es lo mismo el 80 por ciento de la población, necesitada de ayuda.

Pero no todos necesitan la misma asistencia, subraya la directora de Incidencia y Comunicación de Save the Children en Yemen, Sylvia Ghaly. Aunque en algunas zonas del país sí que hay una "emergencia" debido al conflicto, en buena parte del territorio yemení lo que hay es una "crisis enconada", por lo que la respuesta no debe ser la misma, subraya en entrevista con Europa Press.

Desde Save the Children defienden que ha llegado el momento de ofrecer un "apoyo más sostenible", que permita iniciar la recuperación del país, como puede ser la inversión en infraestructuras, en agua y saneamiento o en la rehabilitación de los centros de salud, gravemente dañados por el conflicto.

"La crisis humanitaria seguirá después de que se produzca el eventual acuerdo de paz porque la población en Yemen no tiene nada", sostiene Ghaly, que insiste en apostar por "soluciones más duraderas".

En este sentido, pone como ejemplo el problema del cólera, recurrente en el país y que ha dejado miles de muertos. "Si les seguimos dando jabón y agua todos los años el cólera va a regresar porque no estamos atendiendo la causa en la raíz de la enfermedad", advierte la responsable de Save the Children. "Hay que invertir en infraestructura de agua y saneamiento" para evitar que haya epidemias todos los años, añade.

Lo mismo ocurre con la población que pasa hambre. "Gracias al trabajo de las organizaciones humanitarias estamos siempre un pasito por detrás de la hambruna", destaca Ghaly, lo cual no significa que no haya muchas personas necesitadas de ayuda alimentaria o de dinero en efectivo. Pero en la mayoría de los casos, agrega, lo que necesitan es que los mercados vuelvan a funcionar, recuperar sus salarios o dinero para poner en marcha negocios.

"NO PODEMOS TRATAR A TODOS POR IGUAL"

"Si tratamos a los 24 millones de yemeníes necesitados de ayuda de la misma manera no les hacemos ningún favor ni vamos a resolver este problema", defiende rotunda la responsable de Save the Children en Yemen.

"Está claro que lo más importante es la paz (...) pero los yemeníes no pueden esperar a que esta llegue, no pueden permitirse el lujo de seguir esperando porque ya han empleado todo lo que tienen para sobrevivir y no les queda nada", advierte, en referencia a las negociaciones en curso entre las partes bajo mediación de la ONU.

En este sentido, ha apelado a los donantes no solo a su "generosidad", para cubrir los 4.000 millones de dólares que la ONU estima que serán necesarios este año para atender las necesidades humanitarias en Yemen, sino a su "flexibilidad" a la hora de cómo se distribuyen y a qué se destinan esos fondos.

"Lo primero es que se cubra toda la petición de fondos pero si no hay suficiente entonces lo prioritario es salvar la vida de los que más lo necesitan", reconoce Ghaly. "Pero una vez que eso está cubierto podemos apoyar a otra parte de la población con seguridad alimentaria, generando oportunidades de negocio y ayudando a la economía en general del país", subraya.

LA POBLACIÓN SIGUE SUFRIENDO

Por otra parte, la responsable de Save the Children denuncia que mientras las partes mantienen contactos con vistas a un acuerdo, la población sigue sin notar "cambios en sus vidas cotidianas" aunque se siente esperanzada por los actuales esfuerzos de paz.

Al margen de la ciudad de Hodeida, principal puerto de entrada de la ayuda y sometida a un acuerdo de alto el fuego alcanzado por las partes en diciembre, en otras zonas continúan los bombardeos y los ataques, lamenta la responsable. "La violencia tiene que cesar en todo el país, no solo en Hodeida", sostiene.

Mientras esto ocurre, el conflicto sigue marcando las vidas de los niños yemeníes. Muchos de ellos solo han conocido la guerra en sus vidas y unos 4 millones no van a la escuela. Según un estudio realizado por Save the Children, desde marzo de 2015, cuando se intensificó el conflicto, cerca de 85.000 niños menores de 5 años podrían haber muerto de hambre o enfermedad.

La desnutrición aguda, que deja a los niños al borde de la muerte, también va en aumento principalmente porque, según explica Ghaly, aunque se ofrece tratamiento a muchos de estos niños cuando regresan a sus casas no tienen comida ni un centro de salud al que acudir, "por lo que regresan de nuevo" pasado un tiempo.

"Esto no solo tiene un impacto físico actual sino otro más a largo plazo que afecta su capacidad de desarrollo físico y mental", lamenta la responsable de Save the Children. Si a esto se suma el que muchos niños han visto interrumpida su educación, lo que está en juego es el "futuro de Yemen", alerta, puesto que ellos son quienes tendrán que tomar las decisiones el día de mañana.

La dramática situación generada por el conflicto en el que ya era el país más pobre de la región también ha provocado un aumento de los niños que se ven obligados a trabajar o a mendigar en las calles y los casos de matrimonio infantil, precisa Ghaly, que advierte de que en el caso de los más pequeños su situación es de mayor vulnerabilidad, ya que ellos no pueden trabajar o pedir dinero.

"El dinero es importante, responder a la crisis humanitaria es importante pero la paz es lo más importante porque con ella podremos responder mejor a la crisis humanitaria que continuará una vez alcanzado ese acuerdo de paz", zanja Ghaly.